Beques per fer pràctiques a la Filmoteca de Catalunya

Departament de Cultura, 15 de novembre de 2021

Beques per fer pràctiques relacionades amb els diferents camps d’actuació de la Filmoteca de Catalunya, adreçades a estudiants i titulats universitaris, sota la tutoria de la persona que es designi a aquest efecte, per completar la seva formació pràctica, contribuir a la inserció laboral i aproximar les persones becades al context professional.

Les modalitats de beques que es convoquen son les següents

Centre de Conservació i Restauració: Catalogació de fons fílmics.

Biblioteca del Cinema: Suport a la Unitat de Documentació i a la Sala de la Biblioteca de cinema en el torn de matins.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 15 al 30 de novembre del 2021, tots dos inclosos.

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a Tràmits gencat

A qui va dirigit

Poden ser beneficiàries d’aquestes beques les persones físiques que reuneixin algun dels requisits següents:

a) Estar matriculades en els estudis exigits per a la modalitat de beca a la qual s’opta i haver superat un mínim de 120 crèdits, o bé en un postgrau, màster o doctorat directament relacionat amb els estudis esmentats, durant el curs acadèmic que finalitza l’any de concessió de la subvenció.

b) Estar titulades en els estudis exigits per a la modalitat de beca a la qual s’opta, o bé en un postgrau, màster o doctorat directament relacionat amb els estudis esmentats. Cal que no faci més de cinc anys que s’hagi obtingut el títol que dona dret a accedir a la beca.