Benvinguts i benvingudes a la capital mundial de la 5G

Comunicat SmartCatalonia, 23 de juny de 2021

El proper dilluns 28 de juny arrenca una nova edició de la Mobile World Congress, una oportunitat per mostrar al món el lideratge de Catalunya en el desplegament de la connectivitat 5G i la seva aposta per aquesta tecnologia que impactarà en àmbits estratègics per al país i la ciutadania, com pot ser la mobilitat.

Des del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori us convidem a visitar l’estand Digital Catalonia on, sota el lema “5G is the new mobility”, podreu veure una demostració en directe de conducció connectada i en remot amb 5G i de com aquesta tecnologia ajudarà a millorar la mobilitat del futur, fent-la més eficient i segura. Si encara no tens l’entrada per al MWC i el 4YFN, clica aquí.

Com cada any des de la primera edició de la MWC, el Govern de Catalunya també impulsa la presència de l’estand de 56 empreses, entitats i centres tecnològics, amb l’objectiu que hi trobin inversors, facin nous clients, guanyin visibilitat i obrin nous mercats internacionals.

Us esperem a l’estand Digital Catalonia, ubicat al Hall 3 i amb número 3E70.