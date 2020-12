Benvinguts a la Ciutat de Nadal

Districte de Sant Martí – 22 de desembre de 2020

Des de Sant Martí et volem fer arribar un missatge de part de totes les persones que treballem per tenir a punt la ciutat per a aquestes festes. Són i seran diferents, per això volem que la ciutat t’acompanyi més que mai i es converteixi en l’espai on cuidar-nos i compartir il·lusions.

Et recordem tot el que pots fer, amb distància i mascareta, per gaudir de la Ciutat de Nadal

Volem que t’hi sentis molt a gust. Una abraçada.

L’equip del Districte de Sant Martí