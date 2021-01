Benvinguts a la Ciutat de Nadal

Posted by

Districte Sant Martí – 4 de gener de 2021

Una ciutat plena de racons on viure les tradicions, il·lusionar-se amb la màgia dels Reis i acomiadar l’any

Des de Sant Martí et volem fer arribar un missatge molt especial dels Reis d’Orient: que no ens amoïnem, perquè el dia 5 ens visitaran per repartir els regals de tots els nens i nenes de la ciutat.

A més, així ho ha assegurat l’alcaldessa en un ban en què autoritza que se saltin el confinament nocturn a la ciutat! Com que encara no s’ha pogut vacunar a tothom, els tres Reis d’Orient han decidit canviar la tradicional Cavalcada de Barcelona per una experiència única i màgica.

Volem que t’hi sentis molt a gust.

Una abraçada.

L’equip del Districte de Sant Martí