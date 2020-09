Benvinguda, fibra òptica. Benvingut, futur!

Posted by

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública – 7 de setembre de 2020

El Govern accelera el desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat al territori i aquest 2021 quedarà coberta el 90% de la població de Catalunya.

Amb la voluntat de fer arribar aquesta infraestructura digital arreu del territori, s’invertiran un total de 70 milions d’euros per connectar totes les comarques de Catalunya i accelerar el seu desplegament als pobles, ciutats i nuclis poblats de més de 50 habitants. En total, més de 6.000 quilòmetres de fibra que garantiran la connectivitat, l’equilibri territorial i la cohesió social a tot el país.

El govern té clar que la connectivitat és avui un dret econòmic i social del segle XXI. Invertir en fibra és garantia de feina i de progrés per a tothom.

Us convidem a clicar i veure, en exclusiva, la campanya de comunicació que a partir d’avui veureu als mitjans de comunicació per conèixer de primera mà quins són els plans de desplegament de la fibra òptica per part del Govern al territori.