El riu Benue és un llarg riu d’Àfrica, el principal afluent del riu Níger. La longitud del riu és aproximadament de 1400 km i és navegable gairebé íntegrament durant els mesos d’estiu, sent per això una important ruta de transport de les regions que travessa.

Neix a l’altiplà Adamawa al nord de Camerun, a la Regió del Nord i es dirigeix al nord-oest. Després de rebre el riu Rei per la dreta, es troba l’embassament de Lagdo i, a continuació la població de Garoua, on gira bruscament cap a l’oest per dirigir-se a Nigèria. En aquest país, passa al sud del massís de Mandara, i travessa Jimeta, Ibi i Makurdi abans de reunir-se amb el Níger a la ciutat de Lokoja, al sud de la capital, Abuja.

Els majors afluents són el riu Gongola (531 km) i el Maig Kebbi, que el connecta amb el riu Logone (part del sistema del llac Txad) durant les inundacions. Altres afluents importants són el riu Far (Benue), riu Taraba, riu Donge i el riu Katsina Ala (320 km).

En el punt de confluència el Benue supera el Níger pel volum (mitjana de descàrrega abans de 1960: 3.400 m³ / s enfront de 2.500 m³ / s). Durant les dècades següents el vessament dels rius va disminuir notablement a causa de la irrigació.

