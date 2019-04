Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 d’abril de 2019

No som en un país en què es vulgui llevar la bena dels ulls a les persones que maquinalment segueixen la ruta de la subsistència diària o mensual. La veritat és que la gent confia en les seves autoritats

Quan gratem una mica es veu de seguida que professionals de la informació volen fer veure garces per perdius. No per res sinó per continuar cobrant a final de mes

Vaig assistir fa mesos a una reunió on hi havia de tot com ara periodistes que representaven els seus editors, editors de diaris procedents de la immigració, i un poti-poti més

Hi va haver dos mots claus: immigració i guetos. Els nostrats compatriotes inclús s’esmunyien per fer desparèixer la paraula immigració per una que perd els orígens: es va dir que amb migrants s’incloïa tota la casuística

Per anar bé, el periodista ha de fer entendre el que diu. Emigració és creuar les fronteres nacionals. És el cas típic dels espanyols que anaven a treballar a Alemanya. Immigració és l’embalum de persones que es desplacen a aquest país en busca d’una nova vida

Quan una part important d’immigrants arrelen aquí són immigrats. Buscaran un lloc digne per viure-hi i per treballar-hi

En reunions com aquestes hi ha un intercanvi d’informacions on les autoritats virtuals seran els periodistes de mitjans de comunicació d’aquí. El que diuen és llei per als immigrats perquè encara que faci temps que són aquí encara tenen dubtes

Els immigrats trobaran una bona idea en les cases regionals, és una bona idea per conservar la seva cultura i la seva germanor. Si es pregunta als nacionals, us diran que no hi ha guetos. Tot és un joc de paraules: com pot ser que no es reconegui l’existència de guetos ?

Les informacions que he rebut per diverses vies diuen que la millor immigració que hi hagué fou la dels murcians perquè no només es van adaptar sinó integrar com qualsevol altre poble del món

Hi ha gent que, no només es posa la bena als ulls, volen posar-la als altres. La raó és que no volen aixecar una societat que serveixi a tots.

L’únic que pretenen alguns que manen és maquillar les coses per viure tranquils des d’un model que fa temps que s’ha definit. Embolica que fa fort…!