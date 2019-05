Barcelona news

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 de maig de 2019

Barcelona acull la diversitat religiosa al carrer, (13 de gener de 2019). Acusen treballadors municipals d’avisar els manters de la policia, (18 de gener de 2019). Colau presenta el projecte Marca Barcelona, una nova aliança per fomentar la imatge de la ciutat, (31 de gener de 2019).

Renfe aparta un vigilant de seguretat per actitud racista, (16 de febrer de 2019). La mesquita de Nou Barris troba la pau, (14 de març de 2019). El racisme perd la vergonya en campanya electoral, (17 de març de 2019). “Quan era mantera m’oferien fer de prostituta”, (23 de març de 2019). Els musulmans de Barcelona en alerta davant la ultradreta, (23 de març de 2019). Un any sense solucions per als immigrats tancats a la Massana, (24 d’abril de 2019). El top manta esquiva la Guàrdia Urbana, (25 d’abril de 2019).

El Raval tensa al final de mandat de Colau, (3 de maig de 2019). El Raval, l’epicentre de motes tensions ciutadanes, (3 de maig de 2019). El CAP Raval Nord no aconsegueix ubicació, (4 de maig de 2019). Victòria sense precedents dels veïns del Raval en risc d’expulsió, (10 de maig de 2019)

Font: ARA