Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 de juny de 2017

Una de les coses que més valoro d’una persona és que sàpiga mantenir una conversa. Sense jugar-s’hi res és una manifestació d’intel·ligència

No s’ha desenvolupat encara un mètode universal que la pugui determinar amb precisió. Només es poden detectar casos clínics deguts a alguna discapacitat

La intel·ligència és com un motor de cotxe, que s’ha alimentar adequadament amb un carburant adequat. Si en lloc d’alimenta-lo amb gasolina, l’alimentem amb aigua, adéu-siau motor

El primer cotxe que vaig tenir va ser un 600. Amb aquella mena de càpsula espacial, jo sabia la manera de fer-lo anar a 120 km / h. Molta gent en defuig per considerar-lo un cotxe de pobre, però vaja quin cotxe…! Era molt fàcil d’arreglar. El 600 és el millor cotxe que he tingut

Barcelona és una ciutat intel·ligent, però de vegades s’alimenta amb informació esbiaxada. És per aquesta raó que l’Ajuntament manté una sèrie d’oficines com la d’Antirumors. En aquesta oficina i d’altres el personal hi treballa amb ganes i il·lusió

D’altres oficines són: Acord ciutdà per una Barcelona inclusiva, Barcelona Activa, BCN Acció Intercultural, Cibernàrium, Espai Avinyó, La veu de la Síndica, Premsa ICUB, Torre Jussana

Avui dia aquestes oficines estan dutes per veritables professionals. ¿De quantes ens n’hem sortit airosos gràcies al seu treball ? Una feina dura la de llimar cantos entre persones d’ascendència espanyola i immigrada

Quanta feina queda encara ? Moltíssima feina encara perquè com funciona la ciutat és molt fàcil que hi pugui haver exclusió social. Ara el que em treu la son és saber quin futur espera als fills d’immigrats. Poso èmfasi en com el món del treball condicionarà la seva vida