Barcelona et al.

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de desembre de 2018

Un detingut a Vinaròs vinculat a l’atemptat de la Rambla (23 de setembre de 2017), però el CNI admet que va temptejar com a confident l’imam de Ripoll (18 de novembre de 2017). Tanmateix es detenen a Figueres dos germans acusats de gihadisme (6 de desembre de 2017)

Els mossos formaran els vigilants privats sobre terrorisme gihadista (29 de juliol de 2018), però arresten dos homes per reclutar gihadistes (2 d’agost de 2018). Dos testimonis situen Oukabir en el nucli dur de la cèl·lula del 17-Agost (7 d’agost de 2018).

Driss Oukabir va enviar 80 àudios amb amenaces a la seva parella, els mossos van vigilar el germà de Younes per Carnaval, els terroristes es van plantejar atemptar contra mesquites xiïtes, l’imam de Ripoll animava a matar els infidels en els seus sermons (8 d’agost de 2018)

Per què no constava cap antecedent policial de l’imam de Ripoll ? Els antecedents d’Es-Satty no constaven als registres policials, el supervivent d’Alcanar diu que un grup volia atemptar a Lloret, detectat un home a Ripoll al matí del 17-A amb dos dels terroristes (9 d’agost de 2018)

Un any fent vida normal al xalet d’Alcanar, Es-Satty, un relat que no s’aguanta, “volia que els meus captors de l’estat islàmic sentissin algun remordiment” (10 d’agost de 2018)

La trama terrorista del 17-A va costar menys de 3.500 euros, tres dies sense cap pista del terrorista de la Rambla (11 d’agost de 2018)

Hi va haver moltes víctimes del 17-A i els calia més ajuda, la vida després dels atemptats de les altres víctimes, volia que em traguessin de la llista perquè estava saturada, un supervivent de la Rambla: “El ministeri ens ha ignorat” Psicòlegs i advocats diuen que el circuit legal boicoteja els afectats, de la Rambla a Subirats, els atemptats en primera línia, la ràbia i el dolor tornen a Ripoll quan començava a girar full, ni una baralla al pati ni una pintada al lavabo, vaig treure l’arma, però no podia obrir foc amb tanta gent, no hi havia crits, imperava la feina en silenci, la presència de Felip VI tensiona l’acte per les víctimes (12 d’agost de 2018)

Primer aniversari del 17-A: un dia per estar amb les víctimes, Barcelona i Cambrils: un any de valentia vencent la por, les víctimes volen que no s’utilitzi el seu dolor per fer política, Torra i Colau insten a deixar de banda la pugna política, el TSJC no va activar el protocol per a grans catàstrofes el 17-A, la sala de desmentir rumors, (17 d’agost de 2018), un any del 17-A: silenci amb Es-Satty

L’homenatge a les víctimes no evita la tensió política, Barcelona fa costat a les víctimes: “Volem la pau i no la indiferència”, un monòlit per al jove que no va morir ni a la Rambla ni a Cambrils, la pluja no s’ha endut el petó per al Xavi, la Rambla sempre té vida (18 d’agost de 2018)

El jove abatut a Cornellà va seguir atacant després de rebre dos trets (23 d’agost de 2018)

Font: ARA