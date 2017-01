Barcelona es consolida com a capital euromediterrània

24 gen 2017 per SDRCA

MARC VIDAL – Barcelona – foto FRANCESC MELCION – ARA – 23/01/2017

Delegacions de 43 països impulsen projectes de cooperació a llarg termini

Carles Puigdemont saluda el ministre d’Afers Estrangers espanyol, Alfonso Dastis.

S’acumulen els reptes a l’àrea mediterrània –el conflicte israeliano-palestí, la guerra de Síria o la crisi de refugiats, per citar-ne alguns– i delegacions ministerials d’una quarantena de països de la UE i la riba sud s’han aplegat aquest dilluns a Barcelona per donar-hi resposta a través de grans projectes de cooperació.

Puigdemont rep les delegacions ministerials estrangeres

La trobada ha servit per consolidar la capitalitat euromediterrània de Barcelona –es va decidir que se celebraria una reunió com la d’ahir anualment– i obrir una nova etapa, més executiva, en l’organisme anomenat Unió pel Mediterrani (UpM), un ens creat el 2010 amb seu al Palau de Pedralbes que aplega els països de la UEamb els de la resta de la regió mediterrània.

Es tracta d’un espai de diàleg directe entre estats que sovint viuen d’esquena, més enllà d’Israel i Palestina, i que ahir es van asseure a la mateixa taula. És justament en aquest punt que la cap de la diplomàcia de la UE, Federica Mogherini, els ha demanat als països de la riba sud que millorin les seves relacions entre ells ja que “la història europea mostra que com menys integració hi ha entre països, més conflictes es generen”.

Però més enllà de les bones paraules i els grans objectius, la implementació dels projectes de cooperació avança molt lentament. En total, es treballa en 47 projectes en diferents camps com l’ambiental, l’energètic, el transport, l’educatiu o l’empresarial.

No és una feina fàcil, ni dóna resultats d’avui per demà, però tothom sembla disposat a intentar-ho, encara que ni tan sols hi hagi una línia de finançament oberta i s’hagi de buscar cas per cas. Fins ara s’han aconseguit mobilitzar més de 5.000 milions d’euros –provinents del setor públic i privat, no directament de la UpM– per invertir en una dessaladora a Gaza, un parc eòlic a Jordània i iniciatives per crear d’ocupació juvenil o fomentar la igualtat de gènere a tota la regió sud, entre altres.

Tot plegat, petits grans de sorra per redreçar el dramatisme que es viu, diàriament, a la regió mediterrània, una de les zones més calentes del planeta. “Treballen a llarg termini, posem les bases per evitar noves crisis com les d’ara en el futur”, va reconèixer una font diplomàtica que va participar a la cimera d’ahir.

Estabilitat i pau

“Incrementar la cooperació política amb el focus posat a la joventut de la riba sud portarà més estabilitat i més pau a tota la regió”, va concloure Mogherini resumint el sentit de la feina de la UpM. I el ministre d’Afers Estrangers de Jordània, Ayman Al Safadi, representant d’un país on els refugiats sirians representen el 20% de la població, encara va ser més explícit: “O abandonem els joves sirians i els deixem créixer en la desesperació, o els donem un oportunitat i que puguin tornar al seu país a reconstruir-lo quan hi hagi un pla polític”.