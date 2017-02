Barcelona enforteix la recerca en salut global

23 feb 2017 per SDRCA

MÒNICA L. FERRADO – Barcelona – foto PERE TORDERA – ARA – 15/02/2017

CIÈNCIA: El CREAL s’uneix amb l’ISGlobal i sumen més de 250 investigadors de 28 països diferents

L’impacte de la contaminació atmosfèrica serà un dels grans projectes del nou institut

La contaminació ambiental escurça la vida, l’obesitat s’ha convertit en una epidèmia mundial i encara hi ha malalties infeccioses com el VIH, la malària o el Chagas que es poden prevenir però continuen matant milers de persones. Aquests són tan sols alguns dels grans problemes de salut global amb què treballa l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), que acaba d’encetar una nova etapa en unir-se amb el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL). La unió fa la força, i més quan es tracta de temes de salut global. Entre els dos centres sumen més de 250 investigadors -sobre una plantilla de 400 persones- de 28 països diferents, i tenen 30 línies de recerca en problemes de salut global sobre malalties transmissibles, salut materno-infantil i salut ambiental.

“Volem sumar capacitats científiques i generar sinergies”, explica Antoni Plasència, director de l’ISGlobal. Plegats, cada any produeixen més de 400 publicacions científiques. També es vol potenciar la recerca translacional. “Produïm evidència científica i volem que els que fan polítiques de salut pública facin ús d’aquest coneixement”, diu Plasència.

Contra la malària

ISGlobal se situa entre els tres centres de recerca en salut global més importants d’Europa. En el més antic i reconegut, la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a Londres, es va formar Pedro Alonso, fundador i primer director d’ISGlobal, capdavanter en la recerca en malària i actualment director del Programa Global de Malària de l’OMS. Ell va establir els lligams amb Moçambic creant-hi el centre de recerca de Manhiça, des d’on actualment també es dirigeix un dels projectes més ambiciosos de l’ISGlobal, MALTEM, que té com a objectiu eliminar la malària de la regió i estendre el model al món. Compta amb finançament de la Fundació Melinda i Bill Gates i de la Fundació La Caixa.

Un altre dels projectes estrella del nou institut se centra en l’impacte de la contaminació atmosfèrica en els infants. Amb aquesta ampliació, s’espera que puguin accedir encara a més projectes d’àmbit internacional. “A més, tenim uns vincles d’interacció amb l’Àfrica i amb l’Amèrica Llatina que ens situen molt bé”, explica Plasència.

En aquesta nova etapa, la Fundació La Caixa, un dels principals patrons de l’lSGlobal, també ha augmentat la seva participació. “La Caixa supera l’aportació econòmica que sumen totes les entitats públiques que hi participen”, explica Plasència. Una quarta part del pressupost de l’ISGlobal prové d’aquestes aportacions. “Les altres tres quartes parts del pressupost del centre provenen de projectes competitius”, explica Plasència.

Noves incorporacions

Entre les novetats del nou ISGlobal també hi ha la recent incorporació del grup de recerca en clima i salut, dirigit per l’investigador Xavier Rodó, que fins ara havia format part de l’Institut de Ciències del Clima, que s’ha dissolt. La unió amb el CREAL també ha suposat l’entrada al patronat de la institució de la Universitat Pompeu Fabra i del Parc de Salut Mar. Se sumen a la resta d’entitats que integren l’òrgan rector de l’ISGlobal: la Universitat de Barcelona, l’Hospital Clínic, els governs català i espanyol, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Areces.