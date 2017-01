Barcelona blindarà els Reis d’Orient amb cotxes policials

5 gen 2017

MAYKA NAVARRO – Barcelona – LA VANGUARDIA – 05/01/2017

SEGURETAT: Uns nens donen les seves cartes als patges dels Reis d’Orient a la plaça Catalunya de Barcelona

L’objectiu és aconseguir que ni un nen dels milers que aquest vespre rebran els Reis d’Orient a la cavalcada de Barcelona no tingui por ni se senti intimidat per les noves mesures de seguretat que s’han adoptat. El nivell de risc antiterrorista continua sent el mateix que el de l’any passat, 4 de 5, però els atemptats de Niça i Berlín, i especialment el modus operandi de l’ Estat Islàmic, estampar camions contra la multitud, han obligat els respon­sables policials i polítics de la ciutat a incrementar les mesures de prevenció. Les que es veuran i les que passaran inadvertides, i que seran igual d’importants.

Entre les mesures evidents hi ha la decisió, proposada dimarts per l’Ajuntament en una reunió per ultimar els detalls, de restringir el pas de qualsevol vehicle pesant que sobrepassi els 3.500 quilos, excepte els de servei públic, com els autobusos i els camions de la neteja. La mesura s’aplicarà entre les quatre de la tarda i les deu de la nit. I no afecta les rondes.

L’estratègia que seguiran la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra davant els despistats serà atrapar el vehicle. I, depenent de cada cas, immobilitzar el camió o custodiar-lo fins a la sortida de l’entramat urbà. En qualsevol cas, els responsables del dispositiu esperen que els anuncis de les últimes hores, els plafons informatius i les

circulars enviades als diferents gremis de transportistes facin efecte.

Fins ahir mateix no quedava clar què es farà amb el recorregut de les carrosses, amb els cinc quilòmetres en què s’espera una assistència de més de 600.000 persones. Pel disseny d’aquesta cavalcada, és gairebé impossible col·locar blocs de ciment per barrar l’accés als vehicles. Es va estudiar la possibilitat d’utilitzar, com es fa habitualment en ciutats com Nova York, autobusos o camions de les escombraries per bloquejar qualsevol intrusió inesperada. Finalment, ahir a la nit es va decidir encapsular el recorregut a partir dels carrers paral·lels que l’ envolten utilitzant furgonetes policials dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Aquest sistema té un avantatge: a mesura que el seguici reial avança, es desmunta el dispositiu i es va reobrint el trànsit, en els trams en què sigui possible.

Entre les noves mesures que no es veuran hi ha la presència d’un important nombre d’agents de paisà de la comissaria d’informació camuflats entre la multitud que presenciarà l’arribada dels Reis. Cal recordar que, malgrat les recents matances de Niça i Berlín, i sense oblidar que tot Europa és objectiu del terror gihadista, els diferents serveis d’intel·ligència antiterrorista no tenen, avui dia, ni un sol element nou que obligui a plantejar una protecció més gran de l’acte. Però, tenint en compte les circumstàncies i la reacció majoritària de les principals ciutats europees, que han blindat amb més mesures les celebracions nadalenques, finalment Barcelona ha decidit reforçar els dispositius.

Totes les iniciatives tenen la premissa de no entorpir el

desenvolupament de la desfilada dels Reis d’Orient ni d’espantar els més petits amb una presència d’uniformats amb arma llarga. “Aquest vespre el més important de tot és que els pares i mares que vagin a rebre els Reis a Barcelona amb els fills hi vagin amb una tranquil·litat absoluta i que es limitin a passar-s’ho bé.

Que no es preocupin per res més, perquè d’això altre ja ens n’encarreguem nosaltres”, va explicar un responsable policial. En definitiva, cap persona de

les moltes que hi aniran no s’hauria d’adonar que la cavalcada dels Reis d’Orient d’avui serà una cavalcada completament blindada.