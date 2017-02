Barcelona acull 81 asilats i arribarà a cent

20 feb 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – BARCELONA – foto L. CRUSET / ARXIU – EL PUNT AVUI+ – 14 febrer 2017

SOCIETAT, CRISI HUMANITÀRIA: El programa d’atenció integral fet des del municipi és pioner a Europa

Asens diu que el que falla en l’acollida és l’Estat

El Saier és un servei d’atenció a persones immigrades i refugiades

El programa Nausica permet acollir en aquests moments 47 persones refugiades a Barcelona i a finals de mes s’ampliarà fins a 81. El programa d’atenció integral de l’Ajuntament, que preveu tancar l’any amb un centenar de places, ofereix un habitatge temporal i un seguiment social amb l’objectiu que els usuaris assoleixin prou autonomia per viure amb els seus propis recursos. Fa quatre mesos que funciona i és el primer pla d’acollida de sol·licitants d’asil que implementa una administració local.

L’Ajuntament de Barcelona va fer ahir balanç del Nausica i també del Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (Saier) a dins del programa Ciutat Refugi. El director d’Immigració del consistori, Ramon Sanahuja, va subratllat que les 566 persones ateses al gener pel Saier signifiquen un increment del 85% respecte al gener del 2016. Les raons: l’increment de sol·licituds d’asil de veneçolans (de 35 tot l’any passat a 114 només al gener) i que molts refugiats que són en altres indrets de l’Estat decideixen viatjar fins a Barcelona. “Ja hi ha moltes persones refugiades, no només de Síria”, va destacar Sanahuja. Els recursos s’intenten adaptar a les necessitats i es crearan vuit places per a persones refugiades del col·lectiu LGTBI.

El tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, va indicar que el que s’ha de sentir “més interpel·lat” pel discurs del periodista Jordi Évole és l’Estat, perquè és “el que està fallant” en el tema dels refugiats.

LA XIFRA

2.292 persones va atendre el Saier de Barcelona l’any passat, un 67% més que l’any anterior, quan en van ser 1.374.

La UOC beca joves per estudiar

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha posat en marxa un programa pilot de beques a persones refugiades que vulguin estudiar idiomes en línia i està previst que en una segona fase s’hi incorporin titulacions universitàries. Hi tindran accés els estudiants refugiats que viuen als camps de Grècia i també els que estan en espera de ser reubicats a Europa.

En la primera convocatòria, segons va explicar la UOC, s’ofereix formació per aprendre l’anglès i el català a 25 refugiats d’entre 19 i 34 anys al Centre d’Idiomes Moderns d’aquesta universitat. 24 són de Síria i un de l’Afganistan. Actualment, 5 ja són a Catalunya i els altres són als camps de Vasilika, Derveni, Oreokastro, Sinaex i Elpida o en pisos per a refugiats en ciutats gregues. “De les cartes de motivació que ens han enviat per demanar la beca es desprèn que, tot i fer de voluntaris fent traduccions o fent classes al més petits, volen aprofitar més el temps”, va explicar ahir la UOC.