Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 d’abril de 2018

Barbie és la nina que va aparèixer al mercat gràcies a l’empresa americana Mattel, Inc (1959). Aquesta nina es va inspirar en l’alemanya Bild Lilli

Durant tots aquests anys han sortit una gran varietat de Barbies. S’ha anat desenvolupant pel que fa a costura aixì com per característiques ètniques, des de blanca i rossa a negra, existents arreu del món.

Barbie ara també anirà amb vel (2018) en reconeixement a la practicant d’esgrima americana Ibtihaj Muhammad, primera esportista musulmana americana a participar en uns Jocs Olímpics (Rio de Janeiro, 2016) amb vel.

La línia de producció de Barbies ha tingut temps des de 1959 per desenvolupar tota mena de varietats tant des del punt de vista de la moda com per seguir tota mena de línies ètniques. El resultat és que el nombre de varietats d’aquesta nina ha esdevingut incomptable sobretot pel nombre de filials arreu del món

La Barbie s’ha transformat en un èxit d’escala intercontinental. Es podria dir que qualsevol altra empresa d’aquesta magnitud hauria tancat portes per problemes d’èxit, però cal agrair-li que encara ompli el cor dels infants que hi juguen

Mattel també fa Barbies per col·leccionistes, ha esdevingut un èxit global

Font: LA VANGUARDIA