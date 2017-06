Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 de juny de 2017

Vaig tenir ocasió d’ampliar estudis en una universitat francesa fa més de trenta anys

Els algerians arribaven a l’exmetròpoli a raig fet just al cap de 25 d’aconseguir la independència

Fent una caricatura de la situació, la gent del carrer mostrava almenys tres actituds molt diferenciades

N’hi havia que els volien gairebé deportar o que exigien la dissolució dels guetos que s’estaven formant

Uns altres patien per ells perquè estaven en inferioritat de condicions. Eren els que practicaven un cert paternalisme

Un tercer grup era el d’aquells que passaven de tots. No tots els grups tenien la mateixa força

Al llarg del temps es van consolidar els seus assentaments a les conegudes banlieues. Allí creixien els seus fills nascuts quan jo era allà

Malauradament aquests nois van adquirir fama internacional gràcies als mitjans de comunicació arran dels greus aldarulls, atrapats entre la França i l’Algèria

Tot el que explico està molt condensat, però jo penso sovint sobre què passarà a la segona generació d’africans nascuts aquí o arribats aquí quan es facin grans

Quina sort tindran ?

Ben mirat, jo no sóc qui s’ha de preocupar d’aquest tema tan complex encara que no m’agradaria tornar a sentir el que un càrrec va dir en públic fa anys: no se’n van…!

Ni s’han anat ni se n’aniran

Però això són figues d’un altre paner. El poble sabrà donar resposta a aquest dossier tan enrevessat ?