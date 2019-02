Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de febrer de 2019

Banjul (abans Bathurst) és la capital de Gàmbia. La població de la ciutat és de només 34.828 habitants, i amb la Gran Zona de Banjul, que inclou la ciutat de Banjul i el Consell Municipal, té una població total de 357.238 (cens de 2003)

Es troba a l’illa St. Mary (Illa de Banjul), on el riu Gàmbia desemboca a l’oceà Atlàntic. L’illa està connectada al continent per transbordadors de passatgers i vehicles (cap al nord) i per diversos ponts (al sud)

Banjul rep el nom del poble Mandé que recol·lectaven un tipus particular de fibres vegetals a l’illa, que feien servir per fabricar cordes. Bang julo és la paraula en idioma mandinka (Mandé) per a fibra. A partir de la mateixa es va derivar la paraula Banjul

La República de Gàmbia i anteriorment República Islàmica de Gàmbia, és una nació de l’Àfrica occidental. Es troba envoltada íntegrament per Senegal, excepte a la desembocadura del riu Gàmbia a l’oceà Atlàntic. La seva capital és Banjul, encara que la major ciutat del país és Serekunda.

El país està situat a la riba del riu Gàmbia, que li dóna nom al país, i que discorre pel centre del mateix amb desembocadura a l’oceà Atlàntic. El país té 10.300 km² de superfície i una població estimada de 1,7 milions de persones.

Gàmbia comparteix amb la resta de nacions de l’Àfrica Occidental un passat associat al mercat d’esclaus, que va ser el factor clau per a l’emplaçament i manteniment d’una colònia al riu Gàmbia, primer mantinguda per portuguesos i més tard per l’Imperi Britànic.

El 18 de febrer de 1965, Gàmbia va aconseguir la seva independència del Regne Unit i, el 24 d’abril de 1970, va esdevenir una República dins de la Mancomunitat de Nacions. Des de la seva independència durant més de tres dècades, Gàmbia va ser dirigida d’una manera o altra per Dawda Jawara, sota un govern democràtic de partit dominant fins que Jawara va ser enderrocat per un cop militar el 1994.

Després del cop, va assumir la presidència Yahya Jammeh, qui governaria autoritàriament el país fins a ser desbancat del poder després de la seva sorprenent derrota electoral i la posterior intervenció militar de la CEDEAO després que es negués a renunciar al govern. Després de la intervenció, al gener de 2017, el guanyador de les eleccions, Adama Barrow, va assumir la presidència.

És un país amb unes terres molt fèrtils que han convertit l’agricultura en un dels elements clau de la seva economia, juntament amb la pesca i el turisme.

Aproximadament la tercera part de la població viu sota el llindar internacional de la pobresa. Gàmbia posseeix uns dels Índex de Desenvolupament Humà més baixos del món; amb 0,441 se situa en el lloc 175 de 188 països.

Font: wikipedia