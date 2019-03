Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 de març de 2019

Bangui (pronunciació en francès: / bɑɡi /) és la capital i ciutat més gran de la República Centreafricana. Va ser fundada pels francesos el 1889 com ‘Bongai’, que significa ràpids, està situada a la riba nord del riu Ubangi. Es va convertir en ciutat durant el seu període com a part de l’Àfrica Equatorial Francesa i en capital del país després de la seva independència en 1958. S’estima que tenia una població de 790 0002 habitants al 2014.1

La ciutat forma una comuna autònoma (commune autonome) de la República Centreafricana, que està envoltada per la prefectura d’ombella-m’poko. La comuna té una superfície de 67 quilòmetres quadrats i és la divisió administrativa d’alt nivell més petita del país, però la més gran en termes de població. La ciutat es compon de 8 districtes urbans (arrondissements), 16 grups ( ‘groupements’) i 205 barris (quartiers). Com a capital de la República Centreafricana, Bangui serveix com a centre administratiu, comercial i de negocis. És servida per l’Aeroport Internacional Bangui M’Poko. L’Assemblea Nacional, els edificis governamentals, bancs, empreses estrangeres, ambaixades, hospitals, hotels, mercats principals i la presó central de Ngaragba estan ubicats a la ciutat.

Posseeix un port fluvial que inclou un moll de 400 metres de llarg i un port petrolier riu avall. Les principals indústries són l’exportació de fusta, cafè, cotó, cautxú, la fabricació de tèxtils, productes alimentaris, cervesa, sabates i sabó. La catedral de Notre-Dame és la seu de l’arxidiòcesi catòlica de Bangui. La ciutat és també la llar de la Universitat de Bangui, fundada el 1970.

Bangui ha estat escenari d’una intensa activitat i destrucció rebel durant les dècades d’agitació política, incloent la rebel·lió actual. A causa de la inestabilitat política, la ciutat va ser nomenada en 1996 com una de les ciutats més perilloses del món.

La República Centreafricana (a sango: Ködörösêse tu Bêafrîka, en francès, République centrafricaine pronunciat / ʁepyblik sɑtʁafʁikɛn /, o simplement Centrafrique / sɑtʀafʁik /) és un país sense litoral situat a Àfrica central. Limita amb el Txad al nord, el Sudan al nord-est, Sudan del Sud a l’est, la República Democràtica del Congo i la República del Congo al sud i Camerun a l’oest. Cobreix una superfície de 622 984 kilòmetres quadrats i té una població estimada de prop de 4,4 milions d’habitants a partir del 2008. La capital i ciutat més poblada és Bangui.

França va trucar a la colònia formada en aquesta regió Oubangui-Chari, ja que la major part del territori es troba a les conques dels rius Ubangi i Chari. Es va convertir en un territori semiautònom de la Comunitat Francesa el 1958 i després en una nació independent el 13 d’agost de 1960, prenent el seu nom actual.

La major part de la República Centreafricana consisteix en sabanes Sudano-guineanes, però també inclou una zona sahelo-sudanesa al nord i una zona de bosc equatorial al sud. Dos terços del país es troben a les conques del riu Ubangi, que flueix al sud cap al Congo, mentre que el terç restant es troba a la conca del Chari, que flueix cap al llac Txad al nord.

Malgrat els seus abundants recursos minerals, com ara les reserves d’urani a Bakouma, petroli a Vakaga, or i diamants, així com fustes, energia hidroelèctrica i terres de conreu, la República Centreafricana és un dels països més pobres d’Àfrica i es troba entre els deu països més pobres del món. En 2016, l’Índex de Desenvolupament Humà del país és de 0,352, el que el col·loca en l’antepenúltim lloc (188) de la taula, convertint-lo en el tercer país més pobre del món, en què només superat per Somàlia i Tuvalu. En 2018, l’ONU el va declarar el país més pobre del món

Font: wikipedia