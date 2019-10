Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts –3 d’octubre de 2019

El riu Bandama és un llarg riu africà que recorre el centre de Costa d’Ivori fins a desembocar al golf de Guinea. Es forma per la confluència de dos llargs rius: el Bandama Blanc i el Bandama Vermell (de 550 km, i el curs superior és conegut com Marahoué), sent el Bandama Blanc la branca principal i la que sol considerar simplement com a riu Bandama, i la font és a prop de la ciutat de Korhogo.

És el riu més llarg d’aquest país, ja que té uns 1.050 km de longitud (hi ha gran disparitat segons les fonts, que van des de 800 km, potser tant per considerar només el ramal del Bandama Blanc com per haver quedat inundat un llarg tram en el llac Kossou). El tram des de la confluència d’ambdós Bandamas al mar té 280 km. Entre els seus afluents destaquen el riu Solomougou, el riu Kan i el riu Nzi. El Bandama travessa el llac artificial Kossou, construït el 1973.

Font: wikipedia