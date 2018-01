Banalitats

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de gener de 2018

Puc ben dir que, fins acabar la meva vida universitària, no vaig experimentar el frec a frec amb intensitat. L’entrada en una empresa em va fer adonar de la profunditat dels processos comercials

La micro, petita i mitjana empresa em va qualificar persona de gran empresa, nivell al qual vaig accedir fa molts anys. Ara he fet front a processos en què han intervingut diverses persones

Sense necessitat, aquests grups han mostrat ben aviat les seves armes comercials. Puc afirmar que per tot això m’han fet falta dues aproximacions que per la mateixa raó han esdevingut ermes.

L’estratègia seguida és enfocar del tot un tema que és del teu entorn. El teu interès se salda en pagar factures fins a munyir totalment la vaca. Aquestes aproximacions africanes tenen en comú diners sense res sòlid a canvi

Com que també això passa a aquí, estant en el límit de l’estafa. Com a curiositat diré que vaig avortar un tracte, entre d’altres, per fraudulent

Un dia vaig adquirir uns serveis informàtics, però els subministradors em van dir que, si no compràvem més, donarien per acabats els seus serveis. Els vaig haver de foragitar tenint la seguretat que no podien accedir a les nostres eines. Aquesta mena d’enganys és freqüent a casa nostra

La conclusió és que els estafadors no es distingeixen pel seu color de la pell