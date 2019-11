Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de novembre de 2019

Imaginem que dos infants neixen a Bamako durant l’any 2001, procedents d’una mateixa comunitat cultural. La sort per ambdós serà diferent

L’Abdul és fruit d’un matrimoni a Bamako. Els seus pares decideixen anar-se’n a Europa. Les coses fan que s’instal·lin a Horta. Lloc on també farà cap en Jofre, l’altre infant de Bamako

Tot és una casualitat perquè l’altre també hi viu amb els seus pares adoptius de Barcelona. Va ser l’atzar perquè en Jofre fós adoptat justament a Bamako

L’Abdul i en Jofre van junts a l’escola, fent-se amics. Els nois es van fent grans i acaben l’ESO. Ells dos comparteixen el color de pell, però arriba el moment que tots dos comencen a pensar en quina feina es dedicaran

Feta l’enquesta, s’arriba a la conclusió que a l’Abdul li costa més de trobar feina que a en Jofre, probablement per les diferències culturals que hi ha entre ambdues famílies

Què ha passat ? Es podria haver evitat ?

He sentit dir no poques històries d’èxit entre nens de pell negra de Barcelona perquè diuen que els matrimonis de sempre, coneixedors del territori, hi posen tot allò que els hi fa falta