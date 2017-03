Baixa la immigració neta al Regne Unit després del ‘Brexit’

8 mar 2017 per SDRCA

EL PUNT AVUI+ – LONDRES – 24 febrer 2017

POLÍTICA: La immigració neta a llarg termini al Regne Unit es va reduir després del referèndum del 23 de juny passat, que es va saldar amb la victòria del Brexit. Segons les dades difoses ahir per l’Oficina Nacional d’Estadística (ONS), la immigració neta al Regne Unit es va reduir en els dotze mesos fins al setembre en 49.000 persones, fins a un total de 273.000, el seu nivell més baix en els darrers dos anys. En un comunicat, l’ONS va assenyalar que és la primera vegada que aquesta dada –que comptabilitza la diferència entre el nombre de persones que entren i que abandonen el país– se situa per sota de les 300.000. Tot i això, encara s’allunya de l’objectiu fixat pel govern de reduir la immigració neta per sota de les 100.000 persones. Tot i que la immigració en general es va mantenir pràcticament invariable, l’informe revela un augment de la immigració procedent de Bulgària i Romania, mentre que molts polonesos residents al Regne Unit han marxat decebuts pel Brexit.