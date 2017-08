Bagàs de cervesa, plat de remugants

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 5 d’agost de 2017

El bagàs de cervesa és el subproducte resultant de la maceració del malt en el procés de fabricació de cervesa

Fa molts anys que a casa nostra s’utilitza en la dieta de vaques lleteres i en general de tota mena de remugants. És una aportació molt valuosa com a coomplement alimentari d’aquesta mena de bestiar

El bagàs surt a 74ºC bo i moll. Una característica important és que té un gran contingut de proteïna vegetal. El pas de la fàbrica a la granja ha de ser prou ràpid perquè arribi ben calent, una mesura profilàctica per evitar la seva fermentació

Un camió de 25 t aboca progressivament el bagàs en una sitja on es premsa paulatinament amb un tractor. És molt important que el bagàs no fermenti així que baixa la temperatura

La sitja un cop plena es tapa amb llençols de plàstic per evitar que hi entri aire. Per tal d’assegurar que no fermenti se li pot afegir petites quantitats d’H 3 PO 4 (àcid fosfòric de qualitat alimentària, el mateix que s’empra en la Coca-Cola) fins assolir un pH mínim de 4

La SDRCA està introduint aquesta tecnologia al Camerun per a l’alimentació de vaques de llet i de carn