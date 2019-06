Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de juny de 2019

En totes les comunitats culturals es donen més o menys acusadament determinats tipus d’escenaris, no cal anar a l’Àfrica per trobar-ne aquí

No hi ha poca gent aquí que no estigui satisfeta d’haver aconseguit el títol de Bachillerato de calle al costat d’un inacabat peritatge. A tot arreu trobareu persones més o menys cultes amb estudis universitaris acabats. En aquest cas hi juga molt la inculturació de les diverses comunitats

N’hi ha que n’estan satisfets perquè arriben a generar grups més o menys informals. Al Camerun hi he trobat de tot com ara a casa nostra

Culturitzar un país, encara que possible, no s’aconsegueix avui per demà, potser fan falta més de quaranta anys. Els nois i noies de Barcelona demostren cada dia més que la culturització és en marxa

És d’esperar que totes les comunitats africanes tingui tot allò necessari. Que puguin viure amb optimisme

Els antropòlegs ja no parlen de races sinó de comunitats culturals perquè així es pot fer que les persones es puguin relacionar millor entre si. Jo no parlo pas per primera vegada que tenim una gran sort de tenir unes bones representacions segons països. Ja no cal fer-hi les costoses vacances