Avui és Santa Llúcia ! Patrona de la vista !

Fundació Ferreruela Sanfeliu – Barcelona, 13 de desembre de 2020

T’escrivim aquestes línies esperant que estiguis bé de salut i ànims.

Volem que sàpigues que tot i aquesta crisi sociosanitària, i la poca presència actual en les xarxes socials, seguim amb les nostres tasques socials.

No al Senegal, ara tampoc podem anar a les escoles, i no hem pogut fer les revisions als infants sahrauís acollits durant aquest estiu com hem fet sempre.

Però seguim donant assistència oftalmològica a persones en risc d’exclusió social a Lleida, treballant amb altres entitats per identificar què es necessita i com podem ajudar i col·laborar, reinventant-nos entre tot@s. I continuem amb tota la il·lusió i compromís del primer dia.

Són temps d’incertesa i canvis, gràcies infinites per continuar amb nosaltres.

Aprofitem també per felicitar-te aquestes festes nadalenques i desitjar-te, molta salut.

que Santa Llúcia ens guardi la vista!