Avui és 20N: avui celebrem el Dia dels Drets dels infants

Posted by

Creu Roja, 20 de novembre de 2021

Dret a ser protegits i protegides, a la vida, a ser escoltats i escoltades, a expressar la seva opinió lliurement, dret a que es cuidi de la seva salut, a una educació gratuïta bàsica, dret a l’oci i al joc… Aquests són només alguns dels drets que tots els nens i nenes del món tenen gràcies a la Convenció de Drets de la Infància de Nacions Unides que commemorem cada 20 de novembre.

És l’acord de major consens internacional sobre drets civils i polítics i va ser ratificat pel nostre país en 1990. Des de llavors, jurídicament el nen i la nena són subjecte de dret i no sols objecte de protecció. A més, s’estableixen uns compromisos per a garantir polítiques públiques i el compromís de la societat per a assegurar el benestar dels infants.

Coneix els seus drets

La millora de les condicions de vida en les quals creixen els nens, les nenes i els adolescents és un repte que ens compromet a tota la ciutadania. Per això, de la mà de la Creu Roja Joventut, i amb motiu d’un dia tan important com el d’avui, hem recopilat tots els drets dels infants perquè tu també siguis part del compromís de fer realitat aquesta Convenció. Siguis mare, pare, avi, àvia, oncle, tia o si simplement, t’interessa conèixer-los, pots descarregar tots els drets aquí:

Activitats lúdiques

I també, per als nens i nenes, hem preparat unes activitats lúdiques perquè puguin conèixer els seus drets d’una manera formativa i divertida. Cada activitat està relacionada amb un dret i es descriu el desenvolupament d’aquesta, el nombre de participants i el material que es necessita per a realitzar-la. Pots descarregar totes les activitats aquí:

Des de la Creu Roja, continuem donant veu a tots els nens i nenes, contribuint als avanços legislatius d’aquests últims anys, com l’aprovació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència enfront de la Violència (LOPIVI), que persegueix generar una societat de protecció i bon tracte als menors.

El dia dels Drets dels infants és un dia marcat en el nostre Calendari de la Creu Roja. Ja pots descarregar-te l’Agenda CR 2022, que compta amb totes les dates en les quals la nostra activitat està especialment assenyalada perquè puguis consultar la programació del pròxim any.