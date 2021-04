Núvol, 18 d’abril de 2021

Aquest diumenge 18 d’abril el diari Ara regala la revista Núvol. Aquest número especial de Sant Jordi, de 64 pàgines, ofereix una àmplia panoràmica de les novetats editorials d’aquesta diada, tant de ficció com d’assaig i poesia publicades per més de cinquanta segells editorials. Els subscriptors ja podeu descarregar-vos la revista en pdf aquí. Si encara no sou subscriptors avui és una bon dia per fer-ho. Us hi podeu inscriure al botó de més avall.