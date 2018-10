Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 d’octubre de 2018

Àfrica és la part del món on el trànsit aeri està menys desenvolupat amb un escarransit 1% del transport de persones de tot el món. De tota manera, és que d’aquí al 2035 gaudirà d’un creixement del 5,1%. Això vol dir qu continuarà essent de l’1% més una miqueta

Per damunt d’Àfrica hi trobem l’Amèrica del Sud amb un 5%, Orient amb un 10%, Amèrica del Nord amb un 25%, Europa amb un 26%, i l’Àsia-Pacífic amb un 33%

Les demandes de rutes amb Europa i l’Àsia fan créixer el trànsit aeri a l’Àfrica. Nigèria i Sud-àfrica es posen per davant d’una renovada empenta

Recordo amb afecte l’aeroport internacional de Nsimalen al Camerun. Quan era l’hora de tornar a l’estimada Barcelona, estava xerrant amb la mestressa d’un cafè ben endins de l’aeroport

Segur que t’han pres el projecte, em deia. En aquell moment no m’havien pres res perquè van esperar que fos a Barcelona per sostreure’ns els diners de la inversió. Van tenir la paciència de prendre’ns-los de mica en mica. El procés va ser de dos anys. No t’hi pots fiar de ningú, ni de gent que fa més de deu anys que hi coneixes

La cara amable de l’espera va ser un camerunès quan s’havia començat l’embarcament. Jo m’havia adormit en un sofà damunt de la maleta. Agraeixo des d’aquí aquesta persona desconeguda que em va despertar en un moment clau

Abans de deixar entrar a l’aeroport, hi va haver una avaria elèctrica que estaven arreglant a corre-cuita per les necessitats inel·ludibles del trànsit aeri. La van arreglar just quan calia

No voldria ofendre ningú, però jo no tornaré mai més al Camerun per una raó simple, el país és ple de sangonelles. També he de dir que a la recepció de l’hotel vaig ver amistat amb empresaris. Tot allò que tinc de currículum, oi ?

Font: ARA