Aventurera del desert

21 gen 2017

M.ª ÁNGELES CABRÉ – CULTURA|S – LA VANGUARDIA – 20/01/2017

Sanmao famÍlia quero

L’esperit aventurer es té o no es té, s’hi neix com amb l’ oïda musical. Sanmao el va tenir i la seva història, fins ara desconeguda aquí, resulta fascinant. Com si no s’explica el desig d’aquesta taiwanesa d’anar-se’n a viure al Sàhara i quedar-s’hi diversos anys? Chen Ping, o Echo Chen, com se la coneixia fora de la Xina ( Chongqing, 1943-Taipei, 1991), ja havia passat per uns quants països quan es va traslladar a Espanya. Allà es va enamorar de José, a qui coneixia d’una visita anterior, i junts, als anys setanta, van anar-se’n a viure a Al-Aaiun, on es va materialitzar el somni d’a­questa jove i bella oriental. Una experiència no exempta de dificultats, entre les quals destaquen les nego­ciacions amb les pràctiques locals, incloent-hi el lleig costum d’obligar les nenes impúbers a casar-se. Durant aquells anys Sanmao es va dedicar a enviar cròniques a un diari taiwanès, el United Daily News, en les quals explicava el seu dia a dia: l’aigua escassa, els serveis donats desinteressadament a la comunitat, els ­veïns entrant i sortint de casa seva sense demanar permís i les ganes de llançar-se al desert cada dos per tres. Als amics sahrauís els dona les grà­cies per haver omplert la seva estada de colors i experiències.

L’excolònia espanyola era llavors un polvorí a punt d’esclatar, i Sanmao i José van haver de fugir corrents. Van marxar a les illes Canàries i allà José va morir prematurament en un accident de busseig. Sanmao va tornar a la Xina, on va ser rebuda com una celebritat. A Taipei, entre les cartes d’admiradors que li arri­baven, va tenir temps de traduir Mafalda a la seva llengua. I tot just ­complerts els cinquanta, es va llevar la vida.

El seu pseudònim literari, Sanmao. Diaris del Sàhara / Diarios del Sáhara