Autoritzen la posada en llibertat de l’expresident Hosni Mubarak

15 mar 2017 per SDRCA

AGÈNCIES – EGIPTE – foto EFE – EL PUNT AVUI+ – 14 març 2017

POLÍTICA: Hosni Mubarak , expresident d’Egipte, en una foto d’arxiu

L’expresident d’Egipte Hosni Mubarak, que va ser derrocat el 2011 després d’un aixecament popular, serà posat en llibertat de l’hospital de les forces armades de Maadi (el Caire) on estava reclòs, segons van informar els seus advocats i fonts judicials. Quan surti de l’hospital, Mubarak, de 88 anys, anirà a la seva casa a Heliòpolis, segons va informar el seu advocat, Farid al-Dib, el qual, però, no va precisar quan es produirà l’excarceració del seu client.

La fiscalia egípcia va ordenar la seva posada en llibertat, després d’acceptar la petició que en aquest sentit havia fet l’advocat de l’exmandatari arran de la seva recent absolució en el procés sobre la mort de 239 persones i la repressió de les protestes que el van fer caure del poder. Sobre Mubarak només pesa una única condemna de 3 anys per apropiació indeguda de fons públics, dictada el 2015, i que la fiscalia dona ara per complerta en descomptar el període de presó preventiva que l’exmandatari va complir.

L’anunci de la imminent posada en llibertat de Mubarak, que va coincidir amb l’indult de 200 presos signat per l’actual president del país, l’excap de les forces armades Abdelfatah al Sisi, té lloc després que la justícia egípcia l’hagués absolt el 2 de març passat de manera definitiva de la mort de 239 manifestants durant la repressió de la revolta del gener del 2011. La sentència va resoldre que no hi havia evidència que el dictador fos responsable directe de la mort dels manifestants, en un cas que es va allargar més de cinc anys per la falta de col·laboració de l’Estat, inclosa la destrucció de proves, i pel qual va arribar a ser jutjat fins a tres vegades. L’expresident va ser condemnat el 2012 a cadena perpètua per conspiració per matar 239 manifestants. Un tribunal va ordenar la repetició del judici i, el 2014, Mubarak va ser absolt. Després del recurs de la fiscalia contra el veredicte, el cas va arribar a la màxima instància d’apel·lacions d’Egipte, al Tribunal de Cassació, que el va absoldre de forma definitiva. Mubarak podrà tornar a casa seva però no podrà abandonar el país perquè encara té una investigació oberta sobre el seu patrimoni personal.