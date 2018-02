Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 de febrer de 2018

A mesura que em van passant els anys, sóc cada dia més partidari de l’acció que duen a terme els autònoms. Hi ha però el perill que siguin segrestats per les empreses en què treballen

Dit d’una altra manera, pot ser que la intenció de la direcció de l’empresa sigui transformar-lo en un treballador més, però sense costos socials a diferència dels assalariats contractats en plantilla

Les relacions laborals són la clau de la felicitat i de la creativitat dels membres de la societat. Amb una mica de sort els immigrats són uns de tants de les classes populars

Considero que l’Estat l’ha encertada amb la gestió de la immigració tant des dels seus orígens fins l’actualitat. La qüestió era apedaçar fins on fós possible la piràmide d’edats, una piràmide molt malmesa

L’Estat va ensopegar amb una crisi econòmica imprevista que impedia la plena integració dels immigrats. No m’atreveixo a afirmar que els immigrats estiguin sotmesos en general a precarietat laboral. M’atreviria a dir que en molts casos de treballadors nacionals tenien les mateixes barreres que els immigrats

Els estats africans haurien de marcar fites per evitar l’emigració, incòmode per tothom. Tot plegat exigeix esforços perquè els africans puguin trobar oportunitats a casa seva. Aquest objectiu és difícil, però no impossible

La major part dels països africans estan marcats per la manca de tecnologies. Aquests estats mantenen en funcionament les universitats com a punts forts, generant persones amb títols acadèmics, els universitaris. El tema és valorar el que es té per després projectar-ho a favor del país