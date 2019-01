Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de gener de 2019

Un fet rellevant és la incorporació de nens i nenes d’ascendència africana. Jo ho vaig viure fa anys de prop a Santa Coloma de Farners. Vaig participar en una runió de mares de l’Àfrica occidental prèvia invitació, és clar

Les mares es desfeien per aconseguir la integració dels seus fills al sistema escolar. Cal tenir en compte en que hi ha una serie d’escoles privades que no admeten infants musulmans

De fet jo no sóc ningú per definir cap política d’ensenyament perquè per això són les polítiques d’ensenyament. Per qüestions econòmiques hem acceptat una massificació que molts anys abans no hi havia. En aquells temps nens de famílies acomodades eren instruïts per professors particulars

La massificació ha afavorit l’aparició del triangle format per professors, pares, i alumnes amb la qual cosa s’han mitigat les casuístiques. Jo sempre he donat carta blanca als professors perquè són els únics professionals en la matèria. Valoro la seva feina com n’hi ha pocs

El que queda clar és que el món de l’ensenyament és bàsic per al desenvolupament de la societat. Anant a més, sempre té alts i baixos a l’hora de mitigar certes incidències. Considero que el diàleg dels pares amb els professors ha de ser molt concret i delicat

Tot això serveix per a l’educació de nens i nenes d’ascendència africana