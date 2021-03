Posted by

Districte de les Corts – Departament de Serveis Jurídics – Secretaría – Ajuntament de Barcelona, 30 de març de 2021

Per indicació de la secretaria de l’Audiència Pública, adjunt us fem arribar de nou l’enllaç per poder sol·licitar la participació directa atès que ha hagut un problema amb l’enllaç enviat amb la convocatòria.

L’enllaç correcte és:

https://www.decidim.barcelona/assemblies/audiencia-lescorts/f/4030/meetings/4328​

Recordeu que es podrà presentar/demanar intervencions fins a les 17.00 hores del dia 14 d’abril i que, sempre que sigui possible, i per tal de facilitar la participació, es limitarà el número de preguntes a tres.

Pl. Comas, 18

08028 Barcelona

93 291 64 38

serveisjuridicslescorts@bcn.cat

www.bcn.cat/lescorts