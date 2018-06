Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de juny de 2018

L’Àfrica avui dia el que necessita és audàcia. No seran les oenagés les entitats que treuran la son d’aquest continent. Les oenagés són a hores d’ara unes organitzacions que només poden tapar forats

Cal una acció decidida de governs africans i europeus per fer front a les necessitats de desenvolupament.

No es pot dir que la Xina a l’Àfrica sigui la millor manera de treure molts africans de l’ostracisme. La idea de la Xina de pagar matèries primeres amb carreteres o ferrocarrils estaria molt bé si aquestes infraestructures les fessin africans sota direcció xinesa

Quan la Xina marxés, deixaria treballadors formats. Tanmateix, quan se’n van, només queden de manteniment desconegut. Ens hem de fer a la idea que l’Àfrica és molt pobre tot i que hi hagi classes mitjanes importants que van cap amunt

No, no crec que les oenagés puguin treure del forat molts països africans. Només serveixen per tapar forats amb uns governs que no fan el que haurien de fer a part d’endeutar-se cada dia

La responsabilitat última la tenen en primer lloc les potències excolonials perquè aquestes només hi són per munyir la vaca amb uns interessos indesxifrables

La gent del Camerun per exemple està adormida o dóna cops contra les parets. El Camerun és un país tan endeutat que agències oficials espanyoles no hi donen cap mena de crèdit per fer-hi res

La manera amb què s’està tractant Àfrica no pot dur enlloc perquè és el peix que es mossega la cua. L’estat dels carrers de la capital Yaünde és deplorable. Cal trobar altres mitjans, cal introduir infraestructures de tota mena

Ho dic clar: quan em mori tot això continuarà igual. Cal introduir tecnologia per tot, com ara la necessària per un sector tan fàcil com és el turisme