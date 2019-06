Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de juny de 2019

Vaig conèixer fa deu anys un noi d’ascendència africana, però nascut a França. Em comentava la seva preocupació pels immigrants africans. Tenia la idea d’ajudar els africans de l’Àfrica negra arribats a Barcelona

Sempre els deia el mateix: “Quan sou a Barcelona, no heu de recordar casa vostra, i quan sou a casa vostra no heu de pensar en Barcelona”. Sembla un comentari sever, però útil per tothom

Aquesta època és èpica per la SDRCA perquè es van desenvolupar diferents projectes audiovisuals: NOS, CIVES, GENS, que es van repartir a bastament sobretot en centres d’ensenyament, entre d’altres (africatv.cat)

La Barcelona de 2006 no es pot compara amb l’actual perquè l’arribada d’africans ha perdut velocitat. En aquesta moment sembla que el problema africà ha disminuït perquè tothom té taula i cadira.

A comarques sembla que els africans estiguin millor, en trobareu molts més que parlen en català, també

Diríem que en els països del nord d’Àfrica s’hi viu més semblantment a Europa a diferència de l’Àfrica negra. Això podria ser conseqüència de la colonització romana. Els índexs de desenvolupament humà (0,706) són propers a Europa (Noruega, 0,953 – Romània, 0,811)

Àfrica té països capdavanters (Maurici 0,711 – Zàmbia 0,586), però d’altres fan figa (Níger, 0,348 – Malí, 0,419). No és estrany que els països de cua tinguin una inculturació molt baixa

L’Àfrica se l’ha de treballar adequadament. Que no passi el que va passar als camerunesos del segle XIX. Els soldats alemanys van oferir brillants sense valor al rei del territori per poder plantar la senyera de sobirania alemanya