Aturem l’emergència lingüística !

Plataforma per la Llengua, 18 d’agost de 2021

Durant dècades hem ignorat l’emergència climàtica. I ara, ja en patim els efectes… Fins quan ignorarem l’emergència lingüística? Potser encara no ho perceps, però les dades mostren que cal reaccionar ara si volem preservar el català.

Actualment el català viu una situació paradoxal: si bé mai a la història hi havia hagut en termes absoluts tantes persones capaces d’entendre’l i expressar-s’hi, només el 32,5% dels habitants d’arreu dels territoris de parla catalana l’empra habitualment. En els darrers 15 anys hem perdut mig milió de parlants habituals. Si no fem res per aturar aquesta regressió, el català estarà en risc de desaparèixer perquè, tot i que s’aprengui a l’escola, la gent no el farà servir.

Et quedaràs de braços plegats?

Tu també ets agent lingüístic: ets model lingüístic per a infants, joves i persones nouvingudes i, per tant, pots contribuir individualment a millorar la llengua i col·lectivament a aturar l’emergència lingüística. En aquests moments que Plataforma per la Llengua és més necessària que mai, tu també ets imprescindible.