Associacions de Barcelona: tenim bones notícies i us cridem a que us pugeu a la onada!

Sabem, i ho hem parlat en moltes ocasions amb el teixit associatiu de la ciutat, que ens cal una eina que doni visibilitat a les activitats educatives, lúdiques, culturals, reivindicatives, infantils, per a gent gran… que organitzeu les associacions, perquè la ciutadania, els veïns i veïnes de la ciutat se n’assebentin de veritat.

I és per això que estem molt contentes de presentar-vos el Quèdequè: un portal on qualsevol veí o veïna, família o grup d’amics, podrà trobar totes les activitats trobar totes les activitats associatives que s’organitzen a la ciutat de Barcelona.

El QuèDeQuè és una gran notícia però no funcionarà sol! Les activitats que pengeu al portal tindran una gran visibilitat, si hi som totes i així ens convertim en portal de referència. Això, combinat amb les estratègies de comunicació i posicionament de l’eina, farà que toquem la diana!

Sabem que (oi que et sona?):

Volem que les activitats que fem estiguin plenes de gom a gom.

Necessitem acostar gent nova a les activitats i que ens coneguin com a entitat.

La tasca que fem les entitats de Barcelona té molt de valor però no es veu prou.

Ens cal un mitjà propi enfocat a donar veu al conjunt de la activitat associativa i comunitària que per una vegada arribi de veritat a tohom!

El Quedequè està naixent per aconseguir tot això.

Apunteu-vos JA a les sessions informatives per a preparar el llançament

Aquest mes de novembre organitzem una sèrie de sessions informatives, perquè conegueu l’eina, el vostre rol, i perquè ja durant la sessió pugueu donar d’alta la vostra entitat i practicar com pujar-hi una activitat. És senzill i intuitiu!

Aquestes són les dates possibles:

Dilluns 15 novembre, 17 h.

Dimecres 17 novembre, 11 h.

Dijous 25 novembre, 12 h.

Dijous 25 novembre, 17 h.

Dilluns 29 de novembre, 17 h.

Podeu apuntar-vos aquí.

El Quèdequè serà un portal de referència per a la ciutat, però només ho aconseguirem si tenim la complicitat de cada una de vosaltres: necessitem que pugeu les activitats i que us hi sumeu en aquest moment inicial d’arrencada.