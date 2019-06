Associació SDRCA

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 de juny de 2019

L’associació cultural sense afany de lucre SDRCA (Societat per a la Difusió de les Realitats Culturals Africanes) es va fundar a Barcelona (13 de gener de 2006): Hi ha dues dates clau (1985, i 2002)

Com a becari del Govern francès vaig coincidir amb vàries persones africanes (estudiants com jo). Va ser l’atzar perquè comparttís laboratori amb una noia tunisisa, que com jo feia la tesi doctoral. Vaig conèxer també noois de l’Àfrica negra

Quan vaig marxar, tenia el convenciment que, amb aportacions com les seves, l’Àfrica podria fer un bon pas endavant, però les contribucions van ser com una gota d’agua al mar

Vaig intentar fundar una associació africana amb dues altres persones de Barcelona, però no tingué trascendència perquè la seva lleialtat era més aviat dubtosa

Vam posar en marxa la revista electrònica cultural “La veu d’Àfrica” (2004), que serà el pal de paller de les nostres ambicions. La SDRCA es funda el 2006 i es desenvulopa contínuament

Des del principi ens posem com a objectiu autofinançar-nos, però el retorn ha estat marginal. Hem rebut subvencions de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, una significativa de 10.000€ per l’inici d’àfricaTV. Des de 31 de desembre de 2013 renunciem a aquestes subvencions per no tenir en general rendibilitat

Ara estem treballant amb els CURSOS CURTS (2019) sota la supervisió de l’Associació d’Universitats Africanes (AAU, Accra). Els pantegem a cost zero per als alumnes

La SDRCA ha fet 3 videos d’entrevistes i una desena de llibres, el lector ho té sempre de franc. Se’n baixen a raó de 4.000 exemplars / any (10 títols). La SDRCA completa una multitud de projectes de tota mena

