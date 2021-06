Assisteix a la sessió ‘5G IOT from space: la primera constel·lació del món amb cobertura NB-IOT’, en el MWC Barcelona

Posted by

Comunicat SmartCatalonia, 18 de juny de 2021

La imminent irrupció de la tecnologia 5G, i el seu enorme potencial per donar vida a la Internet de les Coses (IoT), així com la possibilitat d’utilitzar el mateix protocol NB-IoT, ofereix una oportunitat sense precedents per als serveis massius d’IoT, que es beneficiaran de la cobertura global proporcionada pels nanosatèl·lits.

Sateliot, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, va llançar al març l’Enxaneta, el primer nanosatèl·lit del món en provar comunicacions terra-espai a través de la tecnologia 5G i IoT. En aquest sentit, l’Enxaneta és el primer nanosatèl·lit que ofereix servei als operadors de telefonia mòbil que actuen com a torre cel·lular des de l’espai per a tots els seus clients.

Catalunya es troba en un moment ideal per apostar pel sector NewSpace i desenvolupar un nou mercat i una nova xarxa tecnològica que tindrà un gran efecte i reunirà altres tecnologies i intel·ligència artificial a la vegada que desenvoluparà una comunicació segura i de mòbils de nova generació (5G i IoT, entre d’altres).

Aquesta sessió on es parlarà sobre l’Estratègia NewSpace de la Generalitat de Catalunya i el nanosatèl·lit Enxaneta tindrà lloc el 30 de juny de 9 a 10h a l’Auditori A del recinte de Fira Gran Via Barcelona i se celebrarà en el marc del MWC Barcelona.

Moderadora

Helena Torras, fundadora i sòcia directora de PaoCapital i Seastainable Capital, un fons BlueTech.

Participants

Jordi Puigneró, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya

Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona

Jaume Sanpera, CEO i fundador de Sateliot

Pots sol·licitar entrades per a assistir a aquesta sessió i visitar el MWC a través d’aquest enllaç.