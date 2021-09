Assessorament estàndard en bases de dades

Cambra Barcelona, 6 de setembre de 2021

Nou servei de mentoria en bases de dades gratuïtes i de pagament que ofereix la Cambra de Barcelona per ajudar les empreses, en grups de treball reduïts, a utilitzar la informació com a eina per aconseguir clients en mercats internacionals, així com cercar informació sobre oportunitats de negoci.

Les places són limitades

Informe i atenció personalitzada per cada empresa participant

Orientació en la cerca d’informació sobre mercats internacionals

Assessorament en la localització de potencials clients utilitzant bases de dades

Identificació de potencials competidors

Guia per a la cerca d’informació

El programa es desenvoluparà en dues sessions online:

20 i 27 de setembre (de 15.30 a 17 hores)

Preu 150 € Més IVA

mprat@cambrabcn.cat