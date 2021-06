Assemblea de lectors a Barcelona

Posted by

VilaWeb, 17 de juny de 2021

Aquest dimarts comencen les Assemblees de lectors de VilaWeb amb la sessió de Barcelona que es farà a les 19.00 a l’auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i que serà transmesa en directe per a tots els subscriptors.

Ací en teniu els detalls:

Dimarts 22 de juny Barcelona a les 19.00

(Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, carrer Montalegre, 5)

Tots els interessats a participar-hi que encara no us hi hàgiu apuntat podeu fer-ho enviant un correu a inscripcions@vilaweb.cat.

Les altres sessions que ja estan previstes són les següents:

Dimarts 27 de juliol — Ciutadella de Menorca, a les 19.00

(al patí de can Saura, carrer del Santíssim, 2)

Al setembre es faran dues sessions més, a València i Perpinyà. Les dates s’anunciaran pròximament.

L’Equip de VilaWeb