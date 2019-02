Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 de febrer de 2019

Toquem fusta per convèncer-nos que els assassins no cometran cap més matança de les seves als carrers d’Europa. De fet, en l’escanyament d’aquesta via tan violenta hi tenen molt a veure les autoritats europees perquè els tenen a ratlla

Aquesta gent que mata per matar en nom de Déu no són altra cosa que carn de psiquiàtric. El món es regeix pels 10 manaments en els quals destaca el “no mataràs”. I això no és broma

Aquests bojos, que van vestits com si fossin corders s’atreveixen a posar en escac Déu. La pau aconseguida per tants servidors de la Pau al llarg de tots els segles no pot emmudir. És la immensa majoria que lluita per la Pau

El mal que fa aquesta genteta és totalment monumental perquè deixen els musulmans en un estat d’indefensió que no es pot mesurar

Són els propis musulmans que resen cada dia perquè no es malmeti la pau del carrer. Sí, els musulmans són més que amics nostres, són els nostres germans que per circumstàncies de la vida han buscat un refugi entre nosaltres

Hem de saber més de l’Islam perquè tothom hauria de pensar que són els nostres germans en Crist. Issa, tal com coneixen els musulmans a Jesús de Natzaret, és una figura cabdal de l’Islam perquè ningú deixi de saber-ho, els musulmans celebren Nadal el dia 31 de desembre

Es posa de relleu en ambdues religions la importància de Jesús de Natzaret. Em deia un senegalès que la distància entre el Cristianisme i l’Islam és mínima perquè la divergència només se centra en molt pocs punts

Tal com han dit els Papes, no s’ha de caure en el sincretisme ni en el terror. Deia un papa del s. XIX que cal respectar totes les religions perquè cada persona que segueix una religió té assegurat un lloc al Cel

Jo, per referències, recordo la dolça sintonia que bescanvien cristians i musulmans en un lloc tan massegat com Palestina, on són amics i veïns