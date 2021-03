Posted by

CCCB Debats del 5 al 12 de març de 2021

Divendres 5 de març a les 18 h // 3 €

El físic i enginyer Miquel Sureda, l’astrofísica i investigadora al MIT Mariona Badenas i la filòsofa Laura Benítez parlaran, en una sessió moderada per l’astrofísic Ignasi Ribas, sobre l’espai com a territori per a l’assaig i l’especulació científica.