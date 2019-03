Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 de març de 2019

Asmara és la capital i la ciutat més important d’Eritrea. Compta amb prop de 578.000 habitants (1.062.676 en la seva àrea metropolitana el 2006). Està localitzada a la part septentrional de l’Altiplà Eritreu. Concentra una bona part de la indústria de tèxtils, carn processada, cervesa, calçat i ceràmica del país.

Asmara es va formar al segle XII a partir de quatre viles com lloc comercial i posteriorment com a capital del príncep Ras Alula. Va ser colonitzada per Itàlia en 1889, convertint-se en capital nacional en 1897. A la fi de la dècada de 1930, els italians van canviar la imatge de la ciutat amb noves estructures i nous edificis; va ser cridada llavors “Piccola Roma” (Petita Roma). Actualment la major part dels edificis són d’origen italià i alguns llocs posseeixen noms en aquest idioma (per exemple, “Bar Vittoria”, “Pasticceria moderna”, “Casa del formaggio”, “Ferramenta”).

Durant la guerra per la independència contra Etiòpia, l’aeroport de la ciutat es va convertir en la clau del conflicte i va ser usat pels eritreus per obtenir armes i subministraments des de l’exterior. Va ser l’última ciutat en caure en mans del Front Popular d’Alliberament d’Eritrea (FPLE) en la guerra d’independència el 1990, i les tropes de l’Exèrcit etíop es van rendir sense lluitar el 24 de maig de de 1991.

L’Estat d’Eritrea és un país situat al nord-est d’Àfrica. Limita al nord ia l’oest amb el Sudan; al sud amb Etiòpia i Djibouti; l’est del país posseeix una extensa costa amb la mar Roja. El seu nom prové del grec «eritros», que vol dir «roig». Es va independitzar el 1993 d’Etiòpia, el que el converteix en un dels estats més joves del món. La seva capital i ciutat més poblada és Asmara.

El regne d’Aksum, que abastava gran part del que constitueix Eritrea i el nord d’Etiòpia, sorgeix cap al segle I o II i adopta el cristianisme a poc de sorgir aquesta religió. En temps medievals gran part d’Eritrea queda sota el domini del regne Medri Bahri, una part forma la República de Hamasien. La creació de la Eritrea moderna és el resultat de la incorporació de regnes independents i diversos Estats vassalls de l’Imperi etíop i de l’Imperi Otomà, que van donar lloc a la formació de la Eritrea italiana.

El 1941 Eritrea va ser conquerida per l’Imperi britànic en el marc de la campanya d’Àfrica Oriental. El 1952 es va annexionar a l’Imperi etíop per constituir la Federació d’Etiòpia i Eritrea. Aquesta unió forçada donaria lloc a la guerra de la independència d’Eritrea, que conclou amb la independència de l’actual Eritrea el 1993.

Eritrea és un Estat d’un sol partit polític en el qual les eleccions nacionals s’han posposat repetidament. Segons Human Rights Watch, l’historial de drets humans del govern d’Eritrea està considerat entre els pitjors del món. El servei militar obligatori requereix períodes de reclutament llargs i indefinits, i causa que alguns eritreus abandonin el país. Atès que tots els mitjans de comunicació locals són de propietat estatal, Eritrea també es va classificar com a posseïdora de la menor llibertat de premsa en l’índex mundial de llibertat de premsa.

Font: wikipedia