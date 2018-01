Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de gener de 2018

Es diu sovint que la creativitat és cosa d’infants, però jo no hi estic del tot d’acord. Els infants troben nous espais on es desenvulopen personalment, però la creativitat també és cosa de grans

La creativitat adulta es basa en tres elements essencials: coneixements, experiència i un ambient determinat

Salvador Dalí, al meu entendre el millor pintor de la història, es feia envoltar de persones selectes de tots els camps del saber per crear-se un ambient que, junt amb els seus coneixements i la seva important experiència, el conduïen cap a la creativitat necessària per poder pintar els llenços

Ningú podrà negar que els egipcis dels jeroglífics van envoltar-se de creativitat. També hi hagué creativitat amb la construcció del tan discutit Gran Zimbàbue. Fixar l’escriptura també requereix creativitat com van fer els amazics del nord d’Àfrica

Tot i que gran part de l’Àfrica no va desenvolupar l’escriptura per raó d’una estructura social, que feia exclamar: “Quan mor un vell, es crema una biblioteca”, però no van deixar de desenvolupar la dansa per consideracions intrínseques

L’Àfrica actual és un lloc que seguint la tradició ha desenvolupat amb escreix les belles arts. Les que tenen més eco a Europa són, entre d’altres, la música, la literatura, l’escultura

La creativitat de l’africà estàndard és exhuberant, molt valorada a tot arreu. No cal oblidar que Pablo Picasso va passar una època molt influïda per l’art africà, obra coneguda al món sencer