Arts i Oficis

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 d’octubre de 2017

La SDRCA va idear i dissenyar una de les primeres apps del mercat d’internet (2007). Aquesta app és anterior a tot el boom que va esdevenir a la xarxa

L’app s’anomena JMN Answers i durant molt de temps va dur el nom de Mercat Internacional de Ciència i Tecnologia

La idea és que s’hi enregistrin africans i naturals perquè els usuaris puguin fer combinacions

Fa poc que s’ha subtitulat Arts & Oficis | Borsa de recursos (www.jmnanswers.es)

És un intent d’apropar professors amb alumnes i alumnes amb professors

Arts & Oficis | Borsa de recursos és una eina per tal que professors trobin alumnes amb un perfil desitjat, també funciona a l’inrevés per tal que alumnes puguin triar professors per a projectes de final de carrera

L’eina està reconeguda d’interès pràctic. Des del punt de vista de la seguretat cal dir que l’app és totalment estanca i privada, compleix la LOPD

De fet és una eina polifacètica, pràctica i ràpida. Des de l’inici estava preparada perquè els africans interactuessin amb els naturals, però continua tenint aquesta sortida

L’abast d’aquesta app pot ser molt gran i només depèn dels inscrits. El seu principal objectiu és intercultural. Fer que aquest sigui essencialment útil depèn de tots

El funcionament és molt senzill i intuïtiu. Una persona s’inscriu, després fa una tria per aconseguir el contacte d’altres persones

El sistema és internacional la qual cosa n’augmenta també l’interès. La SDRCA dóna la benvinguda a africans que viuen entre nosaltres o que viuen en continent africà. De fet és una aproximació perquè la SDRCA es pugui associar a l’Associació d’Universitats Africanes (AAU, Accra)