Arriben els ajuts per fer les coses diferents

ACCIÓ informa · Butlletí de l’Agència per a la Competitvitat de l’Empresa – 14 d’octubre de 2020

Digitalització, sostenibilitat, responsabilitat, proximitat… Conceptes dels quals tots en parlàvem, els treballàvem, sabíem que eren importants, i que la pandèmia de la covid-19 ha fet imprescindibles. El que es feia ahir potser ja no serveix, el món és per als qui s’adapten i s’atreveixen a fer coses noves, diferents.

ACCIÓ fa molts anys que és el lloc on trobar el suport per fer créixer els teus projectes i aquest octubre obrim noves línies d’ajuts per seguir ajudant-te com ho hem fet fins ara, però també diferent a com ho hem fet sempre.