Arriba el 12×12 de desembre, la Gran Trobada del Sector TIC de Catalunya. Inscriu-t’hi!

Comunicat SmartCatalonia – Secretaria de Polítiques Digitals – Departament de Polítques Digitals i Administració Pública – Barcelona – 3 de desembre de 2020

Davant de la situació i la incertesa provocades per la Covid-19, l’equip del 12×12 ha elaborat un vídeo-document, el ”Switch on”, on diverses personalitats del món de la innovació tecnològica, l’economia i la cultura, analitzen la situació i reflexionen sobre com abordar amb èxit la disrupció, construir resiliència i tornar a una normalitat que es redefineix constantment.

Acte 1. Switch on!: Un vídeo que recull l’opinió d’experts del món de la innovació tecnològica, l’economia i la cultura i la seva visió de futur del panorama digital.

Acte 2. A taula!: Reunits a l’auditori de Pimec, quatre experts i un moderador participaran en un debat sobre el vídeo anterior. La taula rodona vol contrastar opinions i enriquir el Think Tank que el vídeo ja haurà creat. Amb la participació, entre d’altres, de Daniel Marco, director general d’Innovació i Economia Digital, Generalitat de Catalunya.

Acte 3. Tu!: Tu també podràs participar en el debat a través d’un xat. Hi ha 10 places per assistir presencialment a la sala on es farà la taula rodona.

