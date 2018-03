Arqueòlegs

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 de març de 2018

No he entès ben bé mai per què es permet l’espoli arqueològic de l’antic Egipte. De cop i volta va aparèixer un ministre de Hosni Mubàrak qui va posar fre a excavacions no autoritzades

És una d’aquelles figures que sempre recordaré per l’afany que els estrangers hagin de donar explicacions del que fan o volen fer. Aquest ministre estudiava bé les propostes a les quals podia donar-ne el vist-i-plau o denegar-lo

Ell mateix preparava projectes ben documentats encarats a llocs concrets perquè ho feia bé. Tots els materials trobats i documentats anaven a parar al que podria anomenar-se Tresor nacional egipci

No sé qui se n’ha fet càrrec en l’actual era d’Al-Sissi. El que està exposat pot arribar a ser polèmic perquè, posem per cas, l’espoli de les obres de l’antiga Grècia també ha estat considerable

Els qui estaven a favor de l’espoli deien que els naturals no estaven preparats per conservar el seu patrimoni històric per la qual cosa s’ho enduien als seus propis museus. Alguns materials també retornaven

Si m’ho miro severament no es pot explicar que en una època tan materialista com alguns encara lluiten per recordar el passat, cosa magnànima

Ara que la gent no se sap desprendre del mòbil, no s’ha de preguntar gaire perquè la majoria desconeix els tresors que han sortit a la llum permetent afinar la història de la Humanitat

Ser arqueòleg avui dia té una gràcia si descomptem lladres i aprofitats. Egipte és una de les grans civilitzacions que hi ha hagut a la Mediterrània per la qual cosa també n’hauríem d’estar orgullosos