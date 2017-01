Arenys de Munt retira la llicència per a la mesquita

30 gen 2017 per SDRCA

ELENA FERRAN – ARENYS DE MUNT – foto E. F. – EL PUNT AVUI+ – 30 gener 2017

SOCIETAT: Fa un any que la comunitat musulmana ha de marxar del local tal com dicta una sentència que va guanyar un veí

L’Ajuntament diu que si no canvien de lloc haurà de fer tancar el local d’oració

Els musulmans es continuen trobant al local del veïnat del Pi Gros tot i la sentència que els obliga a marxar

Ara farà un any que el TSJC va dictar la sentència, favorable a un veí, per fer tancar la mesquita al veïnat del Pi Gros d’Arenys de Munt. El jutge obligava l’Ajuntament a fer tancar el local, per al qual havia donat la llicència el 2010, ja que considerava que no hi havia prou aparcament per a l’afluència de gent que s’hi concentra.

Des d’aleshores la comunitat musulmana sap que ha de marxar, però continua trobant-se per resar als baixos del bloc de pisos i l’únic canvi visible és que ha retirat el rètol de l’entrada. “No puc dir a la meva gent que no vingui a resar, estem provisionals fins que trobem un altre lloc on anar”, manté el portaveu de la comunitat, Bachir Hamanou.

“Cada setmana mirem locals però quan parlem de la mesquita molts es tiren enrere”, assegura el representant de la comunitat islàmica, que recorda que durant anys han buscat espais més grans on traslladar-se pagant el lloguer de 600 euros que poden pagar.

Tancar a la força

L’Ajuntament es va reunir abans d’acabar l’any amb l’associació islàmica i li va comunicar oficialment que a partir del 15 de desembre es revocava la llicència d’activitat per fer ús del local com a mesquita. “No ho podem allargar més temps, perquè estem incomplint el que diu la llei. Han de marxar i em consta que estan buscant lloc, i si no l’haurem de fer tancar”, indica la regidora de Benestar Social, Àngels Castillo, que assegura que hi ha bona entesa i col·laboració per trobar una sortida al conflicte que fa un any que s’arrossega.

La regidoria havia negociat, sense èxit, amb entitats bancàries que tenien locals buits a la zona industrial per ubicar-hi el local d’oració. Aquesta seria una bona opció des de la regidoria per evitar que es repeteixin sentències desfavorables. Els musulmans, però, diuen que les naus del polígon són massa grosses, tenen un lloguer més alt i hi haurien de tornar a invertir com ja van fer al local.

L’associació islàmica ha presentat al·legacions a la revocació de la llicència municipal i reclama per les reformes que va fer per obtenir-la. “Vam gastar-nos uns 30.000 euros per complir amb tot el que demanava l’Ajuntament i després ens obliguen a tancar. Tampoc és just, no?”, es lamenta Hamanou.

L’Ajuntament espera resoldre en breu les al·legacions. “No som nosaltres qui els fem tancar, però si no es va actuar correctament i s’ha d’indemnitzar es farà”, diu la regidora. El més important, segons indica, és que la comunitat ha entès que “és irrefutable” i que està buscant un altre espai per marxar com abans millor.

LA FRASE

No ho podem allargar perquè estem incomplint la llei. Han de marxar i em consta que estan buscant, Àngels Castillo, REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (PSC)

A Arenys de Mar, volen moure’s

La comunitat musulmana d’Arenys de Mar fa anys que busca un nou espai per resar. La planta baixa que ocupa del bloc de pisos del carrer de les Escolàpies és petita i cada cop que mira de traslladar-se a un lloc més gran surt un entrebanc o un altre.

El darrer intent ha estat al carrer de les Doedes. Segons reconeix l’alcaldessa i regidora d’Urbanisme, Annabel Moreno, la comunitat islàmica va demanar informació a final d’any sobre la compatibilitat urbanística d’un local en aquest sector de la part alta del poble. Moreno, però, assegura que no s’ha tingut cap més contacte, ni s’ha formalitzat cap projecte a l’Ajuntament per demanar llicència d’activitats, ni d’obres.

Un cop més, tal com va passar fa uns anys al carrer Sant Gabriel, els veïns s’havien mobilitzat per la possibilitat de tenir la mesquita a prop de casa. La reunió amb membres del govern va aturar les accions de protesta.